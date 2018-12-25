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Генетическое исследование расстройств пищевого поведения может открыть путь для лечения анорексии

25.12.2018 23:42
Генетическое исследование расстройств пищевого поведения может открыть путь для лечения анорексии

Исследователи пытаются определить роль генетики и ранних привычек питания в таких условиях, как булимия и анорексия, которые имеют самую высокую смертность из всех психологических заболеваний, пишет The Guardian.

Расстройства пищевого поведения, которые часто возникают до совершеннолетия, увеличиваются в последние годы, и около четверти молодых людей сообщают о наличии симптомов. Определяя часто игнорируемые факторы, исследователи из Университетского колледжа Лондона (UCL)стремятся помочь выявить расстройства на ранней стадии, предотвратить их разработку и информировать о новых методах лечения, таких как лекарства, нацеленные на аппетит.

Предыдущие исследования были сосредоточены на психологических факторах риска, таких как образ тела и самооценка, но исследовательская группа UCL, возглавляемая доктором Клэр Ллевеллин, использует альтернативный подход.

"В полевых условиях больше говорят о социальных вещах, о том, в какой степени родитель говорит с ребенком о весе ребенка и своем собственном весе, и есть ли у их родителей расстройства пищевого поведения. Чего мы не знаем, так это собственных черт и предрасположенности ребенка”, - говорит доктор Ллевеллин.

Работа направлена на развитие исследований, которые изучают влияние генетики и детского питания на ожирение. По словам Ллевеллин, с момента завершения проекта генома человека в 2003 году исследователи пытались идентифицировать генетический код, связанный с изменением веса. Они добились успеха в сужении генов в тех частях мозга, которые контролируют аппетит, который определяется сытостью и отзывчивостью на пищевые сигналы – вкус, запах и зрение.

"Большинство людей не понимают, в какой степени ваш аппетит контролируется мозгом", - сказал Ллевеллин.

Она работает над гипотезой, что часть кода, лежащего в основе генетической восприимчивости к неупорядоченному питанию, аналогична коду, который уже идентифицирован как влияющий на индекс массы тела. Если это так, то это может проложить путь к раннему выявлению с помощью программ скрининга, а также создать условия для разработки новых методов лечения анорексии.

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