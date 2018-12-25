Суд заочно арестовал бывшего главу "Росалкогольрегулирования"

25.12.2018 20:52



Бывший глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян заочно арестован и объявлен в международный розыск. Такое решение принял Басманный суд города Москвы. Ему вменяют в вину превышение служебных полномочий. Так, акционер банка "Объединенный финансовый капитал" (ОФК) Николай Егоров подал иск против Чуяна, обвинив того в том, что его действия причинили кредитной организации ущерб в размере 30 млрд. рублей.

По данным следствия, Игорь Чуян, используя свое служебное положение, выдавал акцизные марки компаниям, которые получали кредиты и банковские гарантии от ОФК на уплату налогов. От банка в данной схеме участвовал бывший председатель правления ОФК Николай Гордеев (в настоящее время находится под домашним арестом). Гордеев открывал компаниям кредитные линии в обход ЦБ используя недостоверную бухгалтерскую отчетность, пишет Интерфакс.