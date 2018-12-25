В Кремле завершились переговоры Путина и Лукашенко

25.12.2018 20:24



Завершились переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые проходили в Кремле. Встреча глав государств и делегаций длились около 4 часов. Одними из главных тем, которые обсуждались во время состоявшихся переговоров, стали вопросы возмещения Белоруссии потерь, которые страна понесла из-за проведенного в России налогового маневра, а также систематические нарушения белорусской стороной таможенного режима между двумя странами. После окончания переговоров, Владимир Путин пригласил Лукашенко на рабочий обед, пишет ТАСС.