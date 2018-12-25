В Минфине рассказали о профиците бюджета России по итогам 2018 года

25.12.2018 19:40



Антон Силуанов, занимающий пост министра финансов Российской Федерации, подробно рассказал о величине и объеме профицита отечественного бюджета за 2018 год, сообщает RT. Согласно его словам, с экономической точки зрения бюджетный год выдался очень хорошим, все бюджетные обязательства исполнены, а размер профицита бюджетных средств составил 2,5% от объема годового показателя ВВП. В денежном эквиваленте профицит текущего счёта платежного отечественного баланса составил чуть более $104 млрд, хотя годом ранее данный показатель был равен сумме чуть менее $28 млрд.