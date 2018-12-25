Специалисты выявили аномалию в районе обрушения сопки в Хабаровском крае

25.12.2018 07:43



Специалисты проанализировали большую массу грунта, которая сошла с сопки в 80 км от поселка Чекунда в Хабаровском крае и перекрыла русло реки Бурея. Так, согласно их данным, в этом месте была зафиксирована термическая аномалия. Пока не известно, чем эта аномалия вызвана, но эксперты утверждают, что это не могло быть следствием падения метеорита, как сообщали ранее некоторые СМИ. По словам экспертов, не было зафиксировано никаких данных, которые могли бы свидетельствовать о падении метеорита в том районе, пишет ТАСС.