Порошенко "расплатился" конфетами за автокефалию

25.12.2018 07:08



Во время празднования Рождества патриарх Константинопольский Варфоломей встретился с детьми, которые пришли калядовать к его резиденции. Архиепископ раздал детям конфеты и рассказал им, что эти сладости прислал ему президент Украины Петр Порошенко. По его словам, специально к празднику ему прислали много конфет с фабрики, принадлежащей украинскому лидеру. При этом Варфоломей подчеркнул, что представители Русской православной церкви обвиняют его в том, что он взял у Порошенко деньги, в качестве оплаты за предоставление автокефалии украинской церкви, пишет газета Известия.