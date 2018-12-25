В Киеве заявили о возможной утрате документов об "украинском Крыме"

25.12.2018 06:08



В том случае если украинская сторона разорвет Договор о дружбе с Россией, она потеряет единственный документ, в котором прописано определение границ Крымского полуострова, как входящего в состав Украины. Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. Он подчеркнул, что когда договор будет расторгнут, это даст России повод говорить, что единственное документально закрепленное определение границ Крыма больше не имеет юридической силы, пишет РИА Новости.