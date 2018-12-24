Силуанов обвинил Росстат в предоставлении неправильных статистических данных

24.12.2018 21:31



Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что при подсчете статистических данных Росстат пользуется устаревшими технологиями. По его мнению, именно по этому те данные, которые предоставляет ведомство, являются недостоверными и не отражают существующую действительность. По его словам, Росстат нуждается в реформировании не только методов своей работы, но и личного состава, передает РБК.