Генсек ОБСЕ оценил последствия инцидента в Керченском проливе

24.12.2018 16:10



Томас Гремингер, являющийся Генеральным секретарем ОБСЕ, прокомментировал инцидент в Керченском проливе, заявив, что ситуация очень непростая, а взаимоотношения Киева и Москвы, скорее всего, сильно ухудшатся, сообщает RT. Он подчеркнул необходимость налаживания двустороннего диалога, который, в идеальном варианте, можно начать с освобождения российской стороной задержанных украинских моряков. Данный шаг даст серьёзную надежду на налаживание взаимоотношений не только между Россией и Украиной, но также позволит реабилитировать Россию в глазах европейских государств.