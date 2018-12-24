В России ужесточили правила хранения оружия

24.12.2018 15:52



Российское правительство дополнило нормативно – правовую базу, регулирующую правила хранения оружия, соответствующее постановление было опубликовано на официальном информационном портале, сообщают РИА новости. Поправка затрагивает правила хранения оружия, обязывая хранить в сейфе или специально оборудованном оружейном шкафу не только оружие и патроны, но также капсюли и порох, которые используются для самостоятельного снаряжения патронов. Кроме того, было предложено по аналогии внести поправки в закон «Об оружии». Законодатели сообщили, что данные поправки направлены на обеспечение порядка и общественной безопасности.