Кипящая река в Амазонии

23.12.2018 20:23



Удивительная река, в которой любое живое существо может свариться заживо, расположена в сердце амазонских джунглей на территории Перу.

На протяжении многих веков перуанцы рассказывали о кипящей реке в Амазонии, которая настолько горячая, что почти кипит.

Согласно одной из легенд о реке стало известно от испанских конкистадоров, которые отправились в тропический лес в поисках золота, но обнаружили отравленную воду, змей, людоедов, и реку, в которой можно свариться заживо.

Об этом мифе с детства знал перуанский геофизик Андрэас Рузо. Но он все-же сомневался, может ли такая река существовать на самом деле.

По словам экспертов с которыми ему довелось беседовать, такие горячие реки существуют, но они, как правило, связаны с вулканами, а так как в этой части страны нет вулканов, значит и реки такой нет.

Но мать Рузо убеждала его в том, что река не просто существует, она и его тетя уже плавали в ней раньше.

В 2011 году исследователь рискнул и отправился в тропический лес Амазонки и там обнаружил знаменитую реку, протяженностью 6,4 км.

Рузо сообщил, что вблизи реки очень жарко. Средняя температура ее воды составляет 86 °C.

Рузо исследовал природу явления реки, окружающую ее экосистему, в надежде выяснить, что делает ее такой горячей.

Как оказалось, горячей воду делает не Солнце, а горячие источники.

Землю можно сравнить с человеческим телом, линии разломов и трещины проходят по ней, как артерии. Эти «земные артерии» заполнены горячей водой и когда они выходят на поверхность, мы видим всевозможные геотермальные проявления, такие как кипящая река.

Рузо работая вместе с биологами Спенсером Уэллсом и Джонатаном Эйзеном, удалось также обнаружить совершенно новые виды микробов, способных выживать при высокой температуре.

Исследователь выяснил, что рассказ его матери о том, что в реке можно плавать не является мифом. Люди действительно плавают в реке, но только после сильных дождей, когда горячая вода разбавляется холодной. Местное население также использует воду для приготовления чая и пищи. Эта река является притоком Амазонки - единственной «кипящей рекой» в мире, которая имеет название Shanay-timpishka.

Рузо продолжает исследовать реку и ее исток. Он считает, что сейчас его основной задачей является защита реки и окружающей ее территории, пишет sciencealert.com.