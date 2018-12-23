Названы регионы, где может начаться третья мировая война

23.12.2018 11:39



Эксперт журнала The National Interest Роберт Фарли назвал мировые регионы, где, по его мнению, можно с наибольшей вероятностью ожидать начала третьей мировой войны. Так, самым "перспективным" регионом в это вопросе эксперт считает Южно-Китайское море, где существует конфликт между США и Китаем.

Следующей "горячей точкой" названа Украина, так как в последнее время в регионе наблюдается усиление напряженности, чему способствуют Керченский инцидент и предстоящие президентские выборы.

Также, в число "опасных" регионов эксперт включил Персидский залив, Йемен и Сирию, где может произойти столкновение между США, Россией, Ираном и Китаем. А замыкает рейтинг "горячих регионов" Корейский полуостров, который, считает эксперт, никак нельзя сбрасывать со счетов из-за возможного столкновения интересов США, Северной и Южной Корей, а также Китая и Японии, пишет газета Вести.