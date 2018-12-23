НЛО над Пентагоном

23.12.2018 04:04



В США был замечен пирамидальный НЛО, парящий над зданием Пентагона. Один из очевидцев данного события Блейк и Бретт Казинс сообщили, что обнаруженный ими в небе объект был очень большим. Кроме упомянутых лиц существует множество других свидетелей данного явления и это не удивительно, поскольку объект был внушительных размеров и расположился над более чем полумиллионным городом.

Структура неизвестного происхождения правильной объемной формы медленно парила и вращалась в небе над министерством обороны США. Событие было зафиксировано в темное время суток, поэтому периодически НЛО выпадал из поля зрения очевидцев.

На кадрах можно наблюдать вращение фигуры по смене отражения городской подсветки от ее граней. Некоторые очевидцы разглядели форму объемного треугольника.

Событие быстро «разлетелось» по Сети. Среди пользователей завязалась дискуссия. Многие уверены в том, что инопланетяне посетили Землю, часть предположила, что это спроецированная с земли голограмма. Теоретики заговора высказали альтернативное мнение: «Данный объект на самом деле является секретным военным самолетом, разработанным ВВС США».

Но уфологи не сомневаются в существовании инопланетной жизни. Они утверждают, что правительство Соединенных Штатов намеренно скрывает реальные факты по неизвестным мотивам, пишет ibtimes.co.in.