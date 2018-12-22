Европейская авиакомпания решила отказаться от SSJ-100

22.12.2018 11:16



Единственный европейский перевозчик, который эксплуатирует российские самолеты Sukhoi Superjet 100, приняла решение в следующем году отказаться от их использования. Речь идет об ирландской авиакомпании CityJet. Авиаперевозчик мотивировал отказ от российских Superjet тем, что в компании поменялась бизнес-модель и действующие договоренности с российской стороной на сегодняшний день компанию не устраивают. Тем не менее, как сообщил глава АО "Гражданские самолеты Сухого" Александр Рубцов, в настоящее время с компанией CityJet ведутся переговоры по пересмотру действующего контракта, пишет Интерфакс.