США выделят Украине $10 млн

22.12.2018 09:36



В Госдепартаменте США приняли решение оказать материальную помощь Украине в связи с ситуацией, которая произошла в Керченском проливе. Так, согласно заявлению официального представительства ведомства, украинской стороне будет направлено $10 млн в качестве помощи, которая будет направлена для усиления безопасности страны. Также, увеличить оказываемую Украине материальную помощь согласились Великобритания и Литва. В адрес же России снова прозвучали призывы вернуть Украине задержанные корабли и моряков, а также требования не препятствовать свободному судоходству в Керченском проливе, пишет РИА Новости.