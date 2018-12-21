Астрономы готовятся к декабрьской полной Луне

21.12.2018 23:30



Астрономы всего мира готовятся к декабрьскому событию, последнему полнолунию 2018 года, которое произойдет в субботу, пишет ВТ.

Точное время, когда Луна оказывается напротив солнца 17:48, хотя свидетели смогут увидеть полную луну в любой момент в одночасье.

“Она будет видна всю ночь, для тех, кто имеет чистое небо – фактический момент полной луны, точка, в которой Луна оказывается ровно напротив солнца в небе, состоится в 17:48, поэтому просто наблюдайте в шесть часов, не будет никакой заметной разницы в том, как луна появится”, - сказал Tom Kerss, астроном Королевской обсерватории Гринвича. “И если у вас есть телескоп или что-то подобное обычно можно увидеть детали на поверхности Луны даже через небольшое количество тонких облаков".

Астроном предупредил, что Луна может казаться больше, но по его словам, что это всего лишь иллюзия.

“Вы также заметите, что когда луна поднимается и садится, когда это полная Луна, в частности, она имеет тенденцию выглядеть очень большой, и это иллюзия, созданная нашим мозгом, когда вещи близки к горизонту”, - объяснил он. “А вто, что иллюзией не является, так это то, что восход и закат могут быть довольно теплых цветов, вроде желтого, оранжевого тона и это потому, что лунный свет, это солнечный свет, отраженный от Луны, который фильтруется через нашу атмосферу, так же, как закаты красного цвета. Заходящая Луна или восходящая Луна также будет иметь слегка красноватый цвет.”

Хотя нет никаких заметных различий в полнолунии, событие происходит во время метеоритного дождя Ursids, что может обеспечить дополнительную специальную лунную фотографию.