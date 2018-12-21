ЦБ ввел новые ограничения на выдачу банковских кредитов

21.12.2018 23:05



Для того, чтобы снизить слишком сильный рост задолженности россиян перед банками, Центральный банк России вновь решил повысить надбавки к коэффициентам риска по кредитам, выдаваемым населению. Надбавки будут повышены на 30 п.п. начиная с 1 апреля следующего года. По мнению руководства ЦБ, если подобная ситуация на рынке кредитования сохранится и граждане России будут брать кредиты такими же темпами, то долговая нагрузка россиян превысит максимум 2014 года. А это вредно скажется на деятельности самих банков, особенно в случае нового экономического кризиса, пишет РБК.