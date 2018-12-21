Турция отложила военную операцию в Сирии

21.12.2018 22:06



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял решение отложить военную операцию на территории Сирии, которая была запланирована против курдов. Так, как сообщает глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, данное решение принято турецким лидером для того, чтобы военные страны не попали под обстрел США. Тем не менее он подчеркнул, что операция именно отложена. Она будет продолжена после того, как Соединенные штаты выведут своих военных с территории САР, пишет РИА Новости.