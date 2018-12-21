CNBC узнал о новом испытании российской гиперзвуковой ракеты «Циркон»

21.12.2018 20:13



Разведслужба Америки получила данные о еще одном испытании Россией новой противокарабельной гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», сообщают «Известия». Америка не в силах защититься от новейшей разработки российского ракетостроения, поэтому не удивительно, насколько волнительные настроения испытывают американские военные, узнавая о новых испытаниях подобного вооружения. В ходе проведения испытательных пусков, ракеты смогли разогнаться до 9,8 тыс. км/ч. Предположительно, ракеты «Циркон» могут поступить на вооружение отечественной армии в течении четырех лет.