Минсельхоз рассчитал среднюю стоимость новогоднего стола

21.12.2018 18:46



Стоимость новогоднего стола составляет 6253 рубля, что на 1,6% больше, в сравнении с прошлым годом, сообщает РБК. Расчёт стоимости продуктов, необходимых для новогоднего стола, был проведен Министерством сельского хозяйства. Расчёты были проведены при условии, что стол сервируется на семью из четырёх человек. Была рассчитана стоимость более чем 30 наименований продуктов питания. Кроме того, были учтены цены как на алкогольные, так и на безалкогольные напитки праздничного стола.