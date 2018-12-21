Россия выслала шведского дипломата

21.12.2018 18:25



Стокгольм подтвердил информацию о том, что Россия выслала из страны шведского дипломата, сообщают РИА новости. Неизвестно какой пост занимал дипломат и какой деятельностью занимался, известно лишь то, что шведский атташе отвечал за вопросы культуры. Шведская сторона выражает глубокое сожаление по данному событию. Ранее поступала информация о том, что Швеция не удовлетворила запросы из России на предоставление дипломатических ВИЗ и, скорее всего, именно поэтому посла попросили покинуть Москву и Россию.