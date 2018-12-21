Названо количество россиян хранящих новогоднюю елку до лета

21.12.2018 07:21



Исследователи выяснили, сколько россиян хранят новогодние елки до лета. Так, порядка 59% процентов наших соотечественников, которые приобрели живые деревья к празднованию Нового года, избавляются от них в течение следующего месяца. Тем не менее около 11% россиян хранят новогоднюю ель до трех месяцев, а 4% жителей России не могут расстаться с елкой вплоть до лета. Вместе с тем, из 82% россиян, которые наряжают елку на Новый год, только 27% предпочитают покупать живые деревья. В опросе принимали участие 1200 человек, пишет газета Известия.