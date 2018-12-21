В Кремле объяснили зачем США "нянчатся" с Порошенко

21.12.2018 07:02



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, для чего Соединенным штатам необходимо "нянчиться" с украинским президентом Петром Порошенко. По его словам, в ситуацию на Украине и конкретно в Порошенко Штаты вложили слишком много денег, которые, видимо, должны были принести какие-то дивиденды в будущем, чего, как заявил Песков, не случилось. Поэтому, США необходимо срочно выправлять ситуацию и поддерживать украинского лидера, даже несмотря на его слабые рейтинги в стране, пишет РИА Новости.