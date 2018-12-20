Украина перебрасывает десантников на защиту побережья Азовского и Черного морей

20.12.2018 22:52



Украина собирается усилить защиту побережья Черного и Азовского морей. Об этом выступая перед военнослужащими страны рассказал лидер Украины Петр Порошенко. Так, по его приказу, среди прочих войсковых частей, к побережью была в срочном порядке переброшена 95-я бригада десантных войск страны, которая будет обеспечивать защиту акватории морей. Вместе с тем, какое количество военного контингента стягивается к побережью Порошенко не сообщил, пишет Газета.ру.