Президент России заявил, что реальные доходы населения в 2018 году вырастут на 0,5%

20.12.2018 13:41



На открытии традиционной большой пресс-конференции, в первых словах своего выступления президент России Владимир Путин подвел итоги экономического характера. Так, по его словам, реальные доходы россиян в текущем году вырастут на 0,5%. Вместе с этим глава России сказал, что надеется и на дальнейший рост этой тенденции.