Путин заявил, что чиновники, которые сомневаются в майском указе, могут уйти

20.12.2018 12:57



Во время традиционной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос, заявил, что чиновники, которые сомневаются в том, что в России будут реализованы национальные проекты, могут покинуть свои должности.

«Деньги по всем программа федеральные, а значительная часть работ лежит на регионах. И регионы должны быть настроены на эту работу, на достижение конкретного результата, который люди почувствуют», — отметил Путин.