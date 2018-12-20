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Астрономы обнаружили планету, которая состоит из драгоценных камней

20.12.2018 08:01
Астрономы обнаружили планету, которая состоит из драгоценных камней

Исследователи обнаружили уникальную "мерцающую" планету, которая, как они говорят, может быть новым классом экзопланет.

Официально данная планета известна как HD219134 b. Она находится на расстоянии в 21 световой год от нас в созвездии Кассиопея. Астрономы говорят, что в отличие от Земли, планета, скорее всего, не имеет массивного ядра железа, но богата кальцием и алюминием, что делает ее невероятно богатой драгоценными камнями. С массой почти в пять раз больше, чем у Земли, это так называемая "сверхземля" вращается вокруг своей звезды с годом, который составляет всего три земных дня.

HD219134 b является одним из трех кандидатов, которые могут рассматриваться на принадлежность к экзотическому классу экзопланет. Об это сообщает автор исследования Каролина Дорн и ее коллеги из университетов Цюриха и Кембриджа в Британском журнале MNRAS.

Во время их формирования, звезды, такие как Солнце, были окружены диском из газа и пыли, в котором формировались планеты. Скалистые планеты, такие как Земля, образовались из твердых тел, оставшихся после рассеивания протопланетного газового диска. Эти строительные блоки конденсировались из газа туманности по мере охлаждения диска.

"Обычно эти строительные блоки формируются в регионах, где скальные элементы, такие как железо, магний и кремний, конденсируются", - сказала Дорн.

Получившиеся в результате такого формирования планеты имеют земной состав с железным ядром.

Тем не менее, есть также регионы, близкие к звезде, где намного жарче. Исследователи считают, что они производят новый, совершенно другой тип планеты, где кальций и алюминий являются основными компонентами наряду с магнием и кремнием, и почти нет железа.

"Вот почему такие планеты не могут, например, иметь магнитное поле, как Земля", - продолжает объяснять Дорн.

Исследователи также исправляют более раннее представление о планете, которое в 2012 году рассматривала ее как "алмаз в небе". Изначально ученые предполагали, что планета состоит в основном из углерода, но вынуждены были отказаться от этой теории на основании последующих наблюдений.

"Мы превращаем предполагаемую алмазную планету в сапфировую планету", - шутит Дорн.

В то время как поверхность Земли покрыта водой и гранитом, новая планета, как полагают, покрыта сапфирами и рубинами, пишет DailyMail.

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