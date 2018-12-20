Песков объяснил отсутствие мобильного телефона у Путина

20.12.2018 06:57



У президента России Владимира Путина нет личного мобильного телефона. Тем не менее, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, глава государства вовремя и в полном объеме получает всю необходимую информацию. По словам Пескова для информирования президента существует множество способов, начиная от бумажных носителей и заканчивая информацией из интернета, которую глава России может посмотреть сам в своем компьютере.

Что касается телефонной связи, то в Кремле используются специальные телефонные аппараты для закрытой связи. Также, Песков подчеркнул, что наличие личного мобильного телефона предполагает полную "открытость" его владельца, а у главы государства, "тем более такой страны, как Россия", ее быть не должно, пишет РБК.