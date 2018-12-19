ФРС США повысила базовую процентную ставку

19.12.2018 23:02



По итогам прошедшего совещания руководителей Федеральной резервной системы США принято решение о повышении процентной ставки на 25 базисных пунктов до 2,25-2,5%. Данное решение регулятора было ожидаемым. Так, согласно оценкам агентства Bloomberg, которое провело анализ экспертного мнения специалистов, вероятность повышения базовой процентной ставки составляла более 70%. Также, ФРС понизила свой прогноз касательно роста ВВП США в текущем году до 3%, пишет ТАСС.