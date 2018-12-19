Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
20 ДЕК, 00:08 МСК
USD (ЦБ)    67,1121
EUR (ЦБ)    76,4742

20 ДЕК, 00:08 МСК
USD (ЦБ)    67,1121
EUR (ЦБ)    76,4742

ФРС США повысила базовую процентную ставку

19.12.2018 23:02
ФРС США повысила базовую процентную ставку

По итогам прошедшего совещания руководителей Федеральной резервной системы США принято решение о повышении процентной ставки на 25 базисных пунктов до 2,25-2,5%. Данное решение регулятора было ожидаемым. Так, согласно оценкам агентства Bloomberg, которое провело анализ экспертного мнения специалистов, вероятность повышения базовой процентной ставки составляла более 70%. Также, ФРС понизила свой прогноз касательно роста ВВП США в текущем году до 3%, пишет ТАСС.

ЦБ повысил ключевую ставку до 7,75%
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Россия вступает в борьбу за Африку. Зачем Москве Черный континент?

Россия вступает в борьбу за Африку. Зачем Москве Черный континент?
Политика

От Черно-ботов до костюмов Железного Человека: как развивалась робототехника для борьбы с последствиями ядерных катастроф

От Черно-ботов до костюмов Железного Человека: как развивалась робототехника для борьбы с последствиями ядерных катастроф
Наука и технологии

Безналичное общество. К чему приведет отказ от наличных денег в мире и России

Безналичное общество. К чему приведет отказ от наличных денег в мире и России
Экономика 4

Китайцы изучат обратную сторону Луны, Европа готовится к стихийным бедствиям и другие новости науки и техники

Китайцы изучат обратную сторону Луны, Европа готовится к стихийным бедствиям и другие новости науки и техники
Наука и технологии

Новый «Армагеддон». Грозит ли Земле столкновение с крупными астероидами

Новый «Армагеддон». Грозит ли Земле столкновение с крупными астероидами
Наука и технологии

«Марсианские хроники». Как человечество покоряет Марс и зачем это ему надо

«Марсианские хроники». Как человечество покоряет Марс и зачем это ему надо
Наука и технологии

Узнай, страна

В Самарской области запустили вторую очередь первой в регионе солнечной электростанции

В Самарской области запустили вторую очередь первой в регионе солнечной электростанции

В Дагестане открылись первые в регионе рисоперерабатывающие заводы

В Дагестане открылись первые в регионе рисоперерабатывающие заводы

В Ярославской области открыли четвертую очередь тепличного комплекса «Ярославский»

В Ярославской области открыли четвертую очередь тепличного комплекса «Ярославский»

В Башкирии открылась построенная нефтяниками для жителей Кумертау ледовая «Сапсан Арена»

В Башкирии открылась построенная нефтяниками для жителей Кумертау ледовая «Сапсан Арена»

Новости СМИ

Новости дня

19 ДЕК, 23:28 3D-печатная рука робота "играет" на пианино 3D-печатная рука робота "играет" на пианино
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
19 ДЕК, 22:54 Брэд Питт провел свой юбилей без Джоли Брэд Питт провел свой юбилей без Джоли
19 ДЕК, 22:45 Россияне скучают по СССР Россияне скучают по СССР
19 ДЕК, 22:19 Украина не соблюдает условия безвизового въезда в страны ЕС Украина не соблюдает условия безвизового въезда в страны ЕС
19 ДЕК, 21:57 США внесли в санкционный список "отравителей Скрипалей" США внесли в санкционный список "отравителей Скрипалей"
19 ДЕК, 21:38 Сатурн теряет свои кольца Сатурн теряет свои кольца
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
19 ДЕК, 21:19 МИД раскритиковал планы Украины провести военные корабли через Керченский пролив МИД раскритиковал планы Украины провести военные корабли через Керченский пролив

Узнай, страна!

19 ДЕК, 19:12 В Самарской области запустили вторую очередь первой в регионе солнечной электростанции В Самарской области запустили вторую очередь первой в регионе солнечной электростанции
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
19 ДЕК, 18:14 В Дагестане открылись первые в регионе рисоперерабатывающие заводы В Дагестане открылись первые в регионе рисоперерабатывающие заводы
19 ДЕК, 16:54 В Ярославской области открыли четвертую очередь тепличного комплекса «Ярославский» В Ярославской области открыли четвертую очередь тепличного комплекса «Ярославский»
19 ДЕК, 15:05 Тамбовская область перевыполнила план по строительству дорог Тамбовская область перевыполнила план по строительству дорог
18 ДЕК, 08:01 Омских предпринимателей приглашают обсудить экспортные вопросы рынка Индии Омских предпринимателей приглашают обсудить экспортные вопросы рынка Индии
17 ДЕК, 14:50 Финансирование Новгородской области на поддержку малого бизнеса значительно возрастёт Финансирование Новгородской области на поддержку малого бизнеса значительно возрастёт

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter