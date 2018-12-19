Украина не соблюдает условия безвизового въезда в страны ЕС

19.12.2018 22:19



Европейская комиссия грозит Украине приостановить соглашение о безвизовом въезде граждан страны в страны Европейского союза. Так, согласно отчету, опубликованному ЕК, граждане Украины не соблюдают условия соглашения о безвизовом въезде в Европу. Они занимаются контрабандой в страны ЕС фальсифицированных товаров, наркоторговлей и торговлей людьми, нарушают условия въезда в страны ЕС, отмыванием денег, преступной деятельностью, в том числе кибератаками. Также, с открытием безвизового режима в страны ЕС хлынул поток нелегальных украинских мигрантов.

Еврокомиссия требует от властей Украины принять меры для нормализации данной ситуации, в противном случае, ЕК будет вынуждена приостановить безвизовый режим между Украиной и ЕС, пишет Российская газета.