В США просчитали последствия одного залпа подлодки «Борей»

19.12.2018 16:52



Ядерная подлодка, которая находится в водах Мексиканского залива, способна поразить любую точку США, сообщает ИА «REGNUM». Военные аналитики США пришли к заключению, что всего один ракетный залп, осуществленный с борта подлодки, способен уничтожить, как минимум, одну сотню важнейших стратегических объектов Америки. Результаты данного исследования привели американскую общественность, мягко говоря, к неожиданному потрясению.