Япония заявила России очередной протест, на этот раз из-за военных общежитий на Курилах

19.12.2018 13:15



Япония решила заявить России очередной протест, связанный с Курильскими островами, передает Газета.ру со ссылкой на Asahi Shimbun. В этот раз поводом для возмущения стало строительство общежитий для военных, которое началось на островах Кунашир и Итуруп. О ноте протеста проинформировал главный секретарь японского кабмина Есихидэ Суга. Он подчеркнул, что подобные действия России укрепляют ее военное присутствие в регионе, что категорически противоречит позиции, которой придерживается Япония.