МИД России обещает адекватно ответить на появление военной базы США на Украине
Замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин заверил, что Москва будет в адекватной форме реагировать, если на украинской территории появится военная база США. Как поясняет РИА Новости, таким образом, министр ответил на просьбу прокомментировать сообщения том, что Киев настойчиво просит Вашингтон разместить на Украине свою военную базу.
«… Киевский режим уже не знает, как еще доказать США свою преданность», — отметил Карасин. Добавив, что такое поведение станет причиной ухудшения ситуации с безопасностью, в которой Россия будет адекватно реагировать. Кроме этого, подобные намерения никаким образом не помогут решить военный конфликт на Донбассе.
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России нужно переходить в наступление на Мариупольском направлении и опережая киевскую хунту захватить Мариуполь, Херсон и Николаев, выбив оттуда американцев, строящих военную базу, не дожидаясь когда те ударят по нам.