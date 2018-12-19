Илон Маск презентовал первый скоростной подземный туннель

19.12.2018 12:47



Илон Маск удивил общественность своим очередным проектом. В этот раз речь идет о первом скоростном подземном тоннеле, который был открыт под Лос-Анджелесом. Его строительство оценивается в десять миллионов долларов. Как пояснил предприниматель, по тоннелю можно будет передвигаться на автомобилях со скоростью порядка 240 км/ч. Сами машины будут оснащены специальными выдвижными боковыми колесами – они будут выдвигаться, или складываться, как только это понадобиться.