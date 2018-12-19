Мамаев заявил, что решение суда о продлении ареста – это позор

19.12.2018 10:26



После того, как суд огласил решение, отклонив апелляции на продление ареста, Павел Мамаев заявил, что все происходящее – это позор, сообщает РИА Новости. Такую реакцию футболист проявил после того, как суд уточнил у него, насколько ему понятно принятое решение.

Напомним, что в минувший вторник Московский городской суд принял решение о продлении ареста обвиняемым, в том числе скандально известным игрокам российских клубов Кокорину и Мамаеву. В итоге, оба останутся в СИЗО до восьмого февраля, и новогодние праздники проведут тоже в изоляторе.