Отсутствие этого витамина может увеличить риск депрессии

19.12.2018 07:46



Нехватка витамина D может увеличить риск депрессии до 75%, особенно у пожилых людей. Такие данные получены согласно новому исследованию, которое включало четыре года последующих исследований. Эти результаты вызывают беспокойство ученых, учитывая, сколько людей не получают достаточно витамина D в более поздние периоды жизни, пишет ScienceAlert.

С учетом того, что депрессия в позднем возрасте оказывает определяющее влияние на качество жизни, то, как скоро люди обращаются в стационар, и даже вероятность ранней смерти, повышение уровня витамина D может предложить новые возможности для решения этих проблем у пожилых людей.

Добавки витамина D не трудно найти, и их относительно безопасно принимать, поэтому ученые, участвующие в исследовании, призывают к обновленным руководящим принципам рекомендуемого потребления витамина D - руководствам, которые могут оказать реальное влияние на пожилое население.

«Это крупнейшее репрезентативное и наиболее полное исследование риска депрессии и статуса витамина D у пожилых людей, когда-либо проводившееся в Ирландии», - говорит один из исследователей, Роберт Бриггс из Тринити-колледжа в Дублине, Ирландия. «Наши результаты предоставят полезную информацию, которая поможет информировать политику общественного здравоохранения - особенно в отношении предложения о полезности лечения / дополнения витамином D при депрессии».

В исследовании приняли участие 3965 человек в возрасте старше 50 лет, принявших участие в Ирландском продольном исследовании по проблемам старения (TILDA). После первоначальных оценок исследователи проверяли участников через два года и через четыре года. К концу этого четырехлетнего периода у 400 человек развилась депрессия. Участники с дефицитом витамина D показали на 75% более высокий риск депрессии, даже после учета таких факторов, как депрессивные симптомы, хронические заболевания, уровень физической активности и сердечно-сосудистые заболевания.

Уровни витамина D и ранее были связаны с депрессией, но большая выборка и четырехлетний период, использованные в этом последнем исследовании, делают его одним из наиболее убедительных доказательств того, что оба эти фактора связаны между собой.