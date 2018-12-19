Ушел из жизни актер Олег Мартьянов

19.12.2018 07:20



В Москве на 67 году жизни скончался заслуженный артист России Олег Мартьянов. Такая информация поступила от пресс-службы Малого театра, в котором артист проработал более 30 лет. На его счету более 70 ролей в театре и кино.О кончине актера сообщил и художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин. По его словам, Олег Мартьянов долго и серьезно болел. Информация о времени и месте прощания с актере будет сообщена дополнительно.