Украина получит от МВФ кредит на $3,9 млрд

19.12.2018 06:32



Новая программа взаимопомощи Украине будет осуществлена в 2019 году. Так, выделение транша в размере $3,9 млрд было согласовано Советом директоров Международного валютного фонда. Первый транш в размере $1,4 млрд будет предоставлен стране еще до конца текущего года, остальные же средства планируется перечислить в мае и ноябре следующего года, после того, как специалисты оценят, насколько Украина выполняет взятые на себя в соответствии с новой программой обязательства. Такая информация поступила от представителя МВФ, ее также подтвердили и в Минфине Украины, пишет РИА Новости.