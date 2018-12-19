Почти четверть работодателей России начнут 2019 год с увольнений

19.12.2018 06:19



Портала Rabota.ru провел опрос среди работодателей и выяснил, что ожидает сотрудников российских компаний в новом, 2019 году. Так, 33% опрошенных заявили о намерении отправить своих сотрудников на обучение, порядка 25% респондентов в новом году планируют пересмотреть систему премирования работников, а вот 23% отметили необходимость сократить штат своей компании. В большинстве случаев, увольнения коснутся работников сферы маркетинга и медиасервиса, а также тех, кто работает в пищевой отрасли. Тем не менее, 18% руководителей, которые приняли участие в опросе, наоборот, сообщают, что хотят расширить штат компаний в 2019 году. Это, прежде всего, касается таких сфер, как оказание услуг бизнесу и IT-индустрия, пишет Российская газета.