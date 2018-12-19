МИД РФ ответил на ультиматум США по ракетам

19.12.2018 05:54



Уже более пяти лет, в течение которых Россия и Соединенные штаты обсуждают разногласия, возникшие по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, США совершенно голословно обвиняют российскую сторону в нарушении соглашения. Тем не менее, Россия всегда неукоснительно соблюдала условия ДРСМД и американская сторона ни разу не представила каких-либо конкретных доказательств нарушений. Так заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков ответил на предъявленный США ультиматум. Штаты грозятся покинуть ДРСМД если Россия не начнет выполнять свои обязательства по договору, которые, якобы, нарушает, сообщает Коммерсант.