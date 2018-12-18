Водонепроницаемый iPhone спас жизни терпящим бедствие

18.12.2018 22:57



Новые водонепроницаемые айфоны от Apple могут пережить пролив кофе, брызги в бассейне и кратковременное погружение в воду. Эти свойства гаджета стали спасительными в буквальном смысле для некоторых пользователей.

28-летняя Рэйчел Нил полагает, что мобильное устройство помогло ей связаться с аварийно-спасательными службами после того, как ей и семи пассажирам лодки пришлось оказаться за бортом в открытом море возле японского острова Окинава.

Нил отправилась с друзьями из колледжа в двухнедельную поездку по Японии в конце октября. В последний день своего отпуска компания, взяв лодку, направилась к небольшой цепочке островов возле Окинавы. К вечеру в море начался шторм, и огромные волны опрокинули судно, а все находящиеся в нем оказались в воде.

Рэйчел Нил, работавшая ранее в Федеральном агентстве по чрезвычайным ситуациям, в последний момент инстинктивно схватила «дорожный мешок», который был в лодке. Это позволило бы некоторое время продержаться терпящим бедствие. Содержимое мешка включало: 2 фляги с водой, аптечку, протеиновые батончики и, что особенно важно, водонепроницаемый смартфон. Именно последний предмет стал спасительным - девушка смогла связаться с аварийными службами, пишет dailymail.co.uk.

Позже она рассказала, как они устали и испугались, плавая в воде почти 2 часа и не зная, будут ли на них нападать акулы. Вертолет Black Hawk из японской береговой охраны эвакуировал путешественников из воды и доставил их обратно на материк.