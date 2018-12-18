Следователь задержана в Самаре после получения 10 млн рублей взятки

18.12.2018 16:53



Начальница управления по расследованию экономических преступлений при ГУМВД Самары была арестована по обвинению в получении взятки в размере 10 млн. рублей, сообщает RT. Женщина была задержана в аэропорту в момент передачи 10 млн. рублей. Всего она должна была получить 15 млн. рублей. Кроме того, были задержаны посредники, участвовавшие в передаче взятки. Взятка была передана от лица потерпевшего, с целью передачи его уголовного дела в судебную инстанцию.