Генпрокуратура рассчитала средний размер взятки в России в 2018 году

18.12.2018 16:40



Средний размер одной взятки превышает сумму в 600 тыс. рублей, согласно данным исследования Генеральной прокуратуры Российской Федерации, сообщает РБК. Соответствующее заявление сделал глава ведомства Александр Куренной. По данным исследования, количество случаев взяточничества в 2018 году повысилось на 3% и составило чуть более 10 тыс. эпизодов. Кроме того, сократилось количество мелких взяток. Общая сумма взяток за текущий год составила порядка 1,8 млрд рублей.