МВД предложило внести изменения в правила техосмотра

18.12.2018 15:56



МВД России внесло предложение об изменении правил прохождения техосмотра для автомобилей, сообщает РБК. Согласно внесенному предложению, перед началом прохождения технического осмотра оператор, осуществляющий проверку транспортного средства, должен будет сравнить номера ключевых деталей, установленных на автомобиле, с данными, которые указаны в официальных документах автомобиля. В случае несовпадения каких – либо номеров, последует отказ в проведении техосмотра.