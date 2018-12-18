Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом

18.12.2018 14:45



Мосгорсуд не удовлетворил ходатайство Александра Кокорина и Павла Мамаева об отмене решения о продлении их ареста, тем самым было подтверждено решение Тверского районного суда, сообщают РИА новости. Заседание суда проводилось в формате видеоконференции, а подсудимые футболисты общались с судом из здания СИЗО. В ходе заседания Александр Кокорин попросил суд отпустить его на свободу, чтобы «отпраздновать Новый год на воле», но суд решил, что наступающий Новый год все обвиняемые проведут в стенах СИЗО.