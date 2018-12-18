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Павел Мамаев выплатил избитому водителю полмиллиона рублей

18.12.2018 14:25
Павел Мамаев выплатил избитому водителю полмиллиона рублей

Павел Мамаев выплатил избитому водителю сотрудницы Первого канала Виталию Соловчуку полмиллиона рублей, сообщает РИА Новости из зала судебных заседаний Мосгорсуда, где сегодня рассматривается вопрос о продлении ареста до 8 февраля. Как уточняется, «компенсацию» футболист «Краснодара» выплатил по собственной инициативе.

Также спортсмен обратился к суду с просьбой дать ему возможность встретить Новый год со своими близкими. Однако суд решил отклонить прошение. Оба футболиста (Мамаев и Кокорин) на праздничные «каникулы» останутся в СИЗО.

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