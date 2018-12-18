Павел Мамаев выплатил избитому водителю полмиллиона рублей

18.12.2018 14:25



Павел Мамаев выплатил избитому водителю сотрудницы Первого канала Виталию Соловчуку полмиллиона рублей, сообщает РИА Новости из зала судебных заседаний Мосгорсуда, где сегодня рассматривается вопрос о продлении ареста до 8 февраля. Как уточняется, «компенсацию» футболист «Краснодара» выплатил по собственной инициативе.

Также спортсмен обратился к суду с просьбой дать ему возможность встретить Новый год со своими близкими. Однако суд решил отклонить прошение. Оба футболиста (Мамаев и Кокорин) на праздничные «каникулы» останутся в СИЗО.