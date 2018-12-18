В Калининграде обсудили новые технологии строительства жилой недвижимости

18.12.2018 13:47



В минувший уик-энд в Калининграде прошел практический семинар-тренинг для застройщиков и девелоперов «Технология создания эффективного микрорайона. Лучшие региональные практики». С 14 по 16 декабря руководители и представители компаний-застройщиков из разных регионов России под руководством ведущих тренеров в сфере управления недвижимостью изучали принципы разработки концепции Уникального девелоперского проекта от генерации идеи до защиты проекта развития территории и посетили бизнес-тур по лучшим объектам застройки Калининграда.

В рамках семинара-тренинга была представлена уникальная методика развития управленческих компетенций компании Застройщика. Разработчик методики – сертифицированный бизнес-тренер, эксперт по управлению девелоперскими проектами – Вадим Сидоров. Программа была насыщенной: 4 мастер-класса на реальных кейсах, 4 деловые игры, мастерские и бизнес-тур по значимым объектам. Как отметили участники тренинга, основную его ценность они увидели в получении практических навыков внедрения в систему деятельности компании инструментов генерации.

Город Калининград был выбран для проведения семинара-тренинга и бизнес-тура не случайно. Несколько мастер-классов были посвящены разбору концепции «Лучшего микрорайона» на примере двух проектов ООО «АвангардИнвестПроект»: ЖК «Цветной Бульвар» – получившего премию URBAN Awards 2018 в номинации «Лучший региональный жилой комплекс комфорт-класса» и проекта «RусскаЯ ЕвропА» – премия CREDO-2018 в номинации «Лучшая региональная стратегия комплексного развития территории». Проекты представил Виктор Иванюк – глава компании «Авангард Инвест Проект», Лауреат первой Национальной премии «Эксперт рынка недвижимости», Почетный строитель России.

Основной целью декабрьского и последующих семинаров организаторы называют повышение эффективности девелоперских проектов, качества эксплуатации объектов недвижимости, и в целом – успешности управляющих компаний. Рынок недвижимости нуждается в высококвалифицированных кадрах, и программа развития ключевых девелоперских компетенций – именно тот инструмент, который поможет в достижении этих целей. Ведь в конечном итоге, целью профессионального девелопера является повышение качества объектов недвижимости, повышение комфорта проживания граждан России, качества их отдыха и развития, общий рост культуры потребления в стране.

Тренеры и участники выразили благодарность за прекрасную организацию и проведение семинар-тренинга компании «Авангард Инвест Проект», Академии девелопмента «REMaster» и Группе Компаний «ПРОФКОНГРЕСС».

Материал предоставлен «Капиталу страны» организаторами мероприятия.