Бывший советник Дональда Трампа отрицает российскую версию смерти главы ГРУ

18.12.2018 13:23



Экс-советник американского президента США Майкл Флинн во время допроса в ФБР заявил, что начальник ГРУ РФ Игорь Сергун скончался не в подмосковном доме отдыха, о чем говорилось изначально, а в Ливане. Как передает Газета.ру, стенограмма допроса обнародовал Минюст США. В документе также говорится о том, что после смерти Сергуна в Ливане Флинн звонил российскому послу в США, чтобы выразить соболезнования (звонок был совершен в начале 2017 года). О других подробностях допроса и деталях расследования пока что не сообщатся.