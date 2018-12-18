Михаил Гуцериев подает в суд на Эдгарда Запашного

18.12.2018 11:12



Бизнесмен Михаил Гуцериев принял решение: подать в суд на директора Большого московского цирка Эдгарда Запашного, передает РИА Новости. Поводом для этого послужило заявление известного дрессировщика о том, что группа «Сафмар» вкладывается в канадский Cirque du Soleil. Со своей стороны Гуцериев категорически отрицает этот факт, и заявляет, что Запашный на него клевещет. В судебном порядке он намерен доказать, что директор цирка врет.