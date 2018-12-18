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У Петра Порошенко в Крыму нашлись родственники

18.12.2018 09:04
У Петра Порошенко в Крыму нашлись родственники

Все тайное становится явным, особенно, если речь идет о представителях властей. В частности, у президента Украины Петра Порошенко в России обнаружились родственники. Речь идет о Юлии Львовне Порошенко, супруге старшего сына украинского главы Алексея Порошенко. Она – уроженка России, и до того, как она поменяла фамилию, имела санкт-петербургскую прописку.

Кроме этого, как стало известно, место жительства дяди и тети Юлии Порошенко – Крымский полуостров. Более того, они были участниками голосования референдума по присоединению Крыма к Российской Федерации.

Напомним, что ранее президент Украины Порошенко заявил, что планирует проверить всех госслужащих на наличие у них родственников в Крыму. Вероятно, таким образом, он ищет очередных «изменников Родины».

СБУ проверит госслужащих на наличие родственников в Крыму
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